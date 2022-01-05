Российские конькобежцы пропустят первый день чемпионата Европы из-за карантина

Сборная России по конькобежному спорту пропустит первый день чемпионата Европы, который пройдет в Херенвене с 7 по 9 января.

Об этом сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева. Ранее стало известно, что спортсмены рискуют не выступить на турнире из-за карантина – несколько членов команды сдали положительные тесты на коронавирус.

«Все чувствуют себя нормально с точки зрения здоровья, не очень хорошо они себя чувствуют с точки зрения психологической ситуации.

Все приехали с намерением бежать и завоевывать медали, поэтому очень обидно, что спортсмены, у которых не было положительных результатов теста на коронавирус, не могут принять участие в соревнованиях. По крайней мере в первый день.

В пятницу будет решен вопрос об участии спортсменов на турнире, они пройдут повторное тестирование. К сожалению, мы не успеем попасть на соревнования на дистанциях 3 000 м, 1 000 м у мужчин и женщин и на командные спринты», – рассказала Барышева.