Нападающие Нежданов, Зыков, Закашвили и Колев покидают «Стрелу-Ак Барс»
Нападающие Иван Нежданов, Егор Зыков, Гиорги Закашвили и Александру Колев покидают «Стрелу-Ак Барс» в связи с истечением срока контрактов.
В прошедшем сезоне казанский клуб выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России по регби.
Нежданов присоединился к «Стреле-Ак Барс» в 2020 году и сыграл 66 матчей. Зыков с 2022-го и провел встреч. Они дважды выигрывали Суперкубок (2024, 2025), Кубок (2023, 2025), становились чемпионами страны (2025).
Закашвили и Колев перешли в клуб в 2025-м – они сыграли 18 матчей и 3 игры соответственно.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
