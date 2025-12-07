  • Спортс
Определены группы Кубка мира-2027 по регби: Новая Зеландия сыграет с Австралией, Англия – с Уэльсом

Состоялась жеребьевка группового этапа мужского Кубка мира-2027 по регби.

Стали известны составы групп мужского Кубка мира-2027 по регби, который пройдет с 1 октября по 13 ноября 2027 года в Австралии.

24 команды были разделены на шесть групп.

Кубок мира-2027

Австралия

Группа A: Новая Зеландия, Австралия, Чили, Гонконг.

Группа B: ЮАР, Италия, Грузия, Румыния.

Группа C: Аргентина, Фиджи, Испания, Канада.

Группа D: Ирландия, Шотландия, Уругвай, Португалия.

Группа E: Франция, Япония, США, Самоа.

Группа F: Англия, Уэльс, Тонга, Зимбабве.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
