Определены группы Кубка мира-2027 по регби: Новая Зеландия сыграет с Австралией, Англия – с Уэльсом
Состоялась жеребьевка группового этапа мужского Кубка мира-2027 по регби.
Стали известны составы групп мужского Кубка мира-2027 по регби, который пройдет с 1 октября по 13 ноября 2027 года в Австралии.
24 команды были разделены на шесть групп.
Кубок мира-2027
Австралия
Группа A: Новая Зеландия, Австралия, Чили, Гонконг.
Группа B: ЮАР, Италия, Грузия, Румыния.
Группа C: Аргентина, Фиджи, Испания, Канада.
Группа D: Ирландия, Шотландия, Уругвай, Португалия.
Группа E: Франция, Япония, США, Самоа.
Группа F: Англия, Уэльс, Тонга, Зимбабве.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости