  • Вакиль Валеев: «Про системный кризис у «Енисея-СТМ» говорить рано. Если это разовая ошибка – значит, просто ошибка»
0

Вакиль Валеев: «Про системный кризис у «Енисея-СТМ» говорить рано. Если это разовая ошибка – значит, просто ошибка»

Тренер Валеев оценил победу «Енисея-СТМ» в матче за бронзу ЧР по регби.

Сегодня команда обыграла «Красный Яр» со счетом 43:17.

«Игры с «Красным Яром» — это всегда принципиальные матчи, это дерби. И неважно, идет ли речь о борьбе за бронзу или о любом другом турнирном положении – в таких встречах мы всегда выкладываемся на максимум.

Конечно, после поражения в полуфинале было непросто собраться. Это было обиднейшее поражение, но пришлось встать, отряхнуться и идти дальше. Мы провели тяжелое собрание, поговорили отдельно с форвардами. Я сказал ребятам просто: кто не встает — тот лежит. Мы упали, но нам нужно было подняться и двигаться вперед.

Эмоционально это было очень тяжело. Победа получилась с бронзовым отливом, но все равно победа. Самые обидные места – это второе и четвертое, поэтому сегодня важно было реабилитироваться перед болельщиками, которые пришли в мороз и поддерживали нас до конца. Парни собрались, отработали, как должны были играть в полуфинале и, возможно, в финале, к которому мы стремились.

Сегодня – такой день и такое место. Надо уметь радоваться и этому, ведь мы сами приучили себя и болельщиков быть на вершине, а падать оттуда всегда трудно – и морально, и физически. Но это очередной опыт: надо вставать, развиваться, двигаться дальше. Молодые ребята должны брать пример и стремиться к новым вершинам.

Про системный кризис говорить пока рано. Впереди новый сезон, и если это разовая ошибка – значит, это просто ошибка. Если ситуация повторится, тогда можно будет говорить о системных проблемах.

Что касается состава – пока рано говорить. Мы сядем с Александром Юрьевичем (Первухиным) и штабом, обсудим все подробно. Понятно, что некоторые ветераны уже заканчивают, а молодежь нужно подтягивать. Есть неплохие ребята, которые себя проявили, например, в «Металлурге». Так что обновление будет – молодые игроки обязательно добавятся», – рассказал старший тренер «Енисея-СТМ» Вакиль Валеев.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Енисей-СТМ» – «Красный Яр»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Вакиль Валеев
