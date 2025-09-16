«Динамо» сыграет полуфинальный матч чемпионата России по регби на «ВТБ-Арене»
7 сентября арена приняла Финал Кубка России – там играли «Локомотив» и «Стрела-Ак Барс». Матч посетили почти 12 тысяч болельшиков.
Полуфинальный матч пройдет 28 сентября в 16:00 по московскому времени. Соперник «Динамо» пока не определился – им станет один из трех клубов: «Енисей-СТМ», «Стрела-Ак Барс» или «Красный Яр».
