«Динамо» сыграет полуфинальный матч чемпионата России по регби на «ВТБ-Арене».

7 сентября арена приняла Финал Кубка России – там играли «Локомотив» и «Стрела-Ак Барс ». Матч посетили почти 12 тысяч болельшиков.

Полуфинальный матч пройдет 28 сентября в 16:00 по московскому времени. Соперник «Динамо » пока не определился – им станет один из трех клубов: «Енисей-СТМ », «Стрела-Ак Барс» или «Красный Яр ».

