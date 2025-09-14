Джейпи Нил о поражении от «Енисея-СТМ»: «Ребята сражались до конца и пытались вернуться в игру, но нам не позволили это сделать»

Джейпи Нил высказался о поражении «Стрелы-Ак Барс» от «Енисея-СТМ».

Казанская команда проиграла со счетом 13:21 (13:3).

«Первый тайм мы начали хорошо, хорошо держали дисциплину, полностью контролировали игру и заслуженно выиграли в первые сорок минут. Во втором тайме что-то поменялось, в том числе, и импульс игры.

Не хочется говорить, что какие-то решения пошли не в нашу сторону, но в целом никакие спорные ситуации 50/50 не трактовались в нашу пользу. Ребята сражались до конца и пытались вернуться в игру, но, к сожалению, нам не позволили сегодня это сделать.

Конечно, было непросто сразу вернуться в такую игру через неделю после победы в PARI Кубке России по регби. У нас даже не было времени, чтобы отпраздновать этот трофей. Мы стараемся становиться лучше в своей игре, но и другие участники матча также должны быть лучше», – рассказал главный тренер «Стрелы-Ак Барс» Джейпи Нил.

