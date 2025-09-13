Максим Толмачев: «В концовке матча каждый тянул одеяло на себя. Парни не ожидали такого сопротивления от «Металлурга»

Толмачев оценил победу «Славы» над «Металлургом» на чемпионате России по регби.

Московская команда победила со счетом 18:16.

«Была цель победить и не дать сопернику взять бонус. С первой задачей справились, со второй – нет. До перерыва допустили большое количество технических ошибок, оказались не готовы к такому тяжелому полю. Во втором тайме стали действовать лучше, но в концовке матча, когда нужно было действовать дисциплинированно и класть попытку, каждый тянул одеяло на себя.

В целом, где-то парни не ожидали такого сопротивления, что такая молодая команда как «Металлург» будет навязать нам борьбу в каждом эпизоде, в каждом раке. Потому у нас пошли ошибки. В перерыве поговорили о том, что это нужно исправить. Потому во втором тайме сразу завладели мячом, заработал мол. Впереди у нас только одна задача – занять пятое место», – рассказал главный тренер «Славы» Максим Толмачев.

«Очень тяжелое поле, скользкий мяч, и, возможно, парни из «Металлурга» вышли лучше настроенными на игру, хотя проблем с мотивацией у нас нет. Трудная встреча, сами себе создавали проблемы. Могли реализовывать гораздо большее количество моментов.

Во втором тайме лучше почувствовали игру, но происходило так, что все хотели положить попытку, потому ошибались. Но результат на табло, довольны, что забрали победу», – отметил игрок Вадим Егоров.

