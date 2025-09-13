Виктор Гресев: «Хочу сказать спасибо парням за самоотдачу. В атаке и защите все бились и старались»

Гресев оценил поражение «Металлурга» от «Славы» на чемпионате России по регби.

Новокузнецкая команда уступила со счетом 16:18.

«Упорная борьба. Началось осеннее регби и потому тяжелый газон. Я говорил ребятам: кто меньше ошибётся и будет больше хотеть, тот и выиграет. Поздравляю «Славу» с победой и хочу сказать спасибо своим парням за самоотдачу. В атаке и защите все бились и старались.

Конечно, есть ошибки, но надо двигаться дальше. У нас молодая команда, которая набирается опыта и учиться на своих ошибках. Будем расти и прогрессировать», – рассказал главный тренер «Металлурга » Виктор Гресев .

«Счет на табло почти равный, была настоящая битва. Кто больше хотел – тот и победил. Обе команды бились, показывали хорошую игру в защите, но нам в конце немного не хватило в каких-то нюансах.

Насчет погодных условий, то, думаю, «Слава» к таким привыкла на своем поле, к такому же мячу и газону, плотной игре. В любом случае, с каждым туром у нас улучшается сыгранность, становимся все лучше и лучше. Главное есть желание и стремление расти», – отметил игрок Данил Бурлаков.

