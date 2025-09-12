Кубок мира по регби-2025 (жен). 1/4 финала. Новая Зеландия сыграет с ЮАР, Канада против Австралии и другие матчи
13 и 14 сентября пройдут матчи 1/4 финала женского Кубка мира по регби.
Кубок мира по регби-2025
Женщины
Плей-офф
1/4 финала
13 сентября
Новая Зеландия – ЮАР – 15.00
Канада – Австралия – 18.00
14 сентября
Франция – Ирландия – 15.00
Англия – Шотландия – 18.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
