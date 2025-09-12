  • Спортс
  Регби
  Новости
  • Кубок мира по регби-2025 (жен). 1/4 финала. Новая Зеландия сыграет с ЮАР, Канада против Австралии и другие матчи
0

Кубок мира по регби-2025 (жен). 1/4 финала. Новая Зеландия сыграет с ЮАР, Канада против Австралии и другие матчи

13 и 14 сентября пройдут матчи 1/4 финала женского Кубка мира по регби.

Кубок мира по регби-2025

Женщины

Плей-офф

1/4 финала

13 сентября

Новая Зеландия – ЮАР – 15.00

Канада – Австралия – 18.00

14 сентября

Франция – Ирландия – 15.00

Англия – Шотландия – 18.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
результаты
