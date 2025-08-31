Александр Первухин: «В первом тайме второй состав «Енисея» проиграл третьему. Тот, видимо, больше хотел»

Первухин оценил победу «Енисея-СТМ» в матче с «Металлургом» на ЧР по регби.

Красноярская команда выиграла со счетом 38:3 в 12-м туре PARI чемпионата России.

«В первом тайме второй состав «Енисея» проиграл третьему. Тот, видимо, больше хотел. Пришлось усиливать первым. Я поздравляю обе команды. В принципе, переживал за обоих соперников. Но сколько не говори «сахар» – слаще не становится.

Давайте откровенно: и «Стрела-Ак Барс» и «Енисей-СТМ» уже мысленно играют друг с другом. А казанцы еще и выступают в финале PARI Кубка России. Так что на подобных матчах не все выходит хорошо. Победили, бонус взяли, идем дальше – выходим на финишную прямую», – рассказал главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин.

