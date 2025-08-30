Любительский регбийный клуб «Локомотив» из Москвы прекратил существование.

Об этом сообщает канал «Железное регби».

В феврале 2025 года была расформирована женская команда «Локо», теперь же это произошло и с мужской.

Президент клуба и главный тренер мужского коллектива Роман Овчинников анонсировал принятое решение, заявив, что «Локомотив» завершил карьеру». Это произошло во время командного собрания, состоявшегося накануне.

Московский «Локомотив» – один из старейших клубов страны, образованный в 1936 году. С тех пор клуб несколько раз прекращал существование и возрождался. В последний раз он возродился в 2014 году.