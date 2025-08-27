Бывший игрок сборной Новой Зеландии по регби Шейн Кристи умер в 39 лет. Он подозревал, что страдает от травматической энцефалопатии

Бывший регбист сборной Новой Зеландии Шейн Кристи умер в 39 лет.

Полиция Новой Зеландии обнаружила тело спортсмена в его доме в Нельсоне. Газета New Zealand Herald со ссылкой на друзей Кристи сообщила, что он мог совершить самоубийство.

Кристи выступал за команды «Хайлендерс», «Крусейдерс», провел восемь матчей за «Маори Олл Блэкс».

Ушел из спорта в 2017 году в возрасте 32 лет. В прошлом году в интервью новозеландским СМИ рассказал, что за время карьеры перенес более 10 сотрясений мозга.

Шейн Кристи подозревал, что страдает от хронической травматической энцефалопатии (ХТЭ) — дегенеративного заболевания головного мозга, которое может развиться вследствие повторяющихся травм головы. Это состояние можно обнаружить только посмертно.

В одном из последних интервью Кристи заявил, что намерен передать свой мозг исследователям для изучения, в надежде, что это поможет сделать регби более безопасной игрой.