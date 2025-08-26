Игрок «Енисея-СТМ» Карел Дю Пре пропустит остаток сезона из-за травмы
Южноафриканский форвард получил травму, которая не позволит ему продолжить выступления за команду в заключительной части сезона 2025 года.
Игрок возвращается в Южную Африку, где ему предстоит операция и последующий восстановительный этап.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
