«У нас сегодня не получилось ничего. Просто нет слов». Гресев о поражении «Динамо» со счетом 3:90
Тренер «Металлурга» высказался о разгромном поражении от «Динамо» на ЧР по регби.
В девятом туре PARI Чемпионата России «Динамо» победило «Металлург» со счетом 90:3.
«Нет, мы не рассчитывали на такой результат сегодня. Все ошибки разберем, их очень много. У нас сегодня не получилось ничего. У меня просто нет слов.
Кто был лучшим в составе «Металлурга» сегодня? Не хотелось бы никого выделять, сегодня никто не выделялся на поле в хорошем смысле этого слова», – сказал главный тренер «Металлурга» Виктор Гресев.
