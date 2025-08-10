«У нас сегодня не получилось ничего. Просто нет слов». Гресев о поражении «Динамо» со счетом 3:90

Тренер «Металлурга» высказался о разгромном поражении от «Динамо» на ЧР по регби.

В девятом туре PARI Чемпионата России «Динамо» победило «Металлург» со счетом 90:3.

«Нет, мы не рассчитывали на такой результат сегодня. Все ошибки разберем, их очень много. У нас сегодня не получилось ничего. У меня просто нет слов.

Кто был лучшим в составе «Металлурга» сегодня? Не хотелось бы никого выделять, сегодня никто не выделялся на поле в хорошем смысле этого слова», – сказал главный тренер «Металлурга» Виктор Гресев.