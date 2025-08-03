Ульрих Бейерс: «Доволен игрой, нужно взять эту уверенность на следующие матчи против «Енисея-СТМ» и «Стрелы»

Бейерс оценил победу «Красного Яра» над «Славой» на ЧР по регби.

Красноярский клуб победил со счетом 40:7.

«Отметил бы, что никогда не бывает просто приезжать на «Славу» и забирать пять очков.

Мы сыграли хорошо в первой половине игры, неплохо держали мяч, но в 22 метрах было много ошибок, поэтому нам нужно лучше подготовиться к следующим матчам. Все же у нас сегодня была пара игроков, кто впервые вышел в стартовом составе и хорошо проявили себя, я доволен этим.

В общем, я доволен игрой, нужно взять эту уверенность на следующие два матча против «Енисея-СТМ» и «Стрелы», которым мы проиграли в первом круге», – рассказал главный тренер «Красного Яра» Ульрих Бейерс.