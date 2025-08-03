Максим Толмачев: «Совершали ошибки только потому, что потеряли концентрацию в игровой практике»

Толмачев оценил поражение «Славы» в матче с «Красным Яром» на ЧР по регби.

«Слава » уступила со счетом 7:40.

«Если вспоминать матч против «Красного Яра» в первом круге, это была игра, когда команда уже вкатилась в сезон. Там мы совершили другие ошибки. Сегодня была первая игра после полуторамесячного перерыва, и у нас появилась еще одна проблема – много травм. Не можем создать давление защиты на тренировке, под которое можно начать адаптироваться.

И сегодня в первом тайме совершили большое количество глупеньких ошибок, позволяли сопернику очень легко заходить в наши 22 метра и атаковать. Парни – молодцы, старались, не пропускали молы, но постоянно защищаться невозможно.

В перерыве поговорили, и уже второй тайм провели по-другому. Мы сейчас совершали ошибки только потому, что потеряли концентрацию в игровой практике. Следующая игра будет более положительная, уверен в этом.

Большое количество штрафных, потому что не выдержали дисциплину. Хотели более агрессивно действовать в защите, много шли верхом, получали эти штрафные, еще и четыре желтые карточки, по сути мы один тайм играли в меньшинстве.

Конечно, против команды, которая борется за чемпионство, это делать очень тяжело. Будем прибавлять, у нас есть свои цели. Прогнозировали такое развитие событие, поэтому нам остается все эти ошибки исправить», – рассказал главный тренер «Славы» Максим Толмачев.