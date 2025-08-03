Андрей Первухин: «Если бы «Динамо» забило в конце – это была бы правильная история. Бог нас пожалел»

Первухин оценил победу «Енисея-СТМ» в матче с «Динамо».

Красноярцы победили со счетом 33:32. «Динамо» могло выигрывать матч, но Эдуард Фуше промахнулся с реализацией в концовке.

«Победа есть победа, но ее качество очень слабое. Мы много чего умудрились сегодня сделать, но главное – выиграть этот матч. Поэтому поздравляю прежде всего наших болельщиков, команду. Ребята играют, показывают классные моменты, но в то же время теряют мяч в простейших ситуациях. При этом так ошибаются регбисты, которые проводят уже не один десяток лет в игре.

В этом ничего хорошего для команды не вижу. Именно так был проигран матч в Казани, почти проигран и сейчас. Если бы «Динамо» забило в конце – это была бы, я считаю, правильная история. Когда команда ведет в 12 очков, не заносит, подходит к зачетке и не приземляет. В итоге Бог за такие вещи наказывает. Но, видимо, пожалел нас сегодня», – рассказал главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин .

