Суперпопытки Экстина и Симпликевича: лучшие моменты матча «Енисея-СТМ» и «Динамо»
«Енисей-СТМ» обыграл «Динамо» на PARI чемпионате России по регби.
Матч закончился со счетом 33:32.
Лейтон Экстин занес красивейшую попытку в первом тайме (3:50 на видео), Денис Симпликевич прошел через половину поля (5:07) и набрал пять очков.
🤯 Фейл-года в нашем регби: «Динамо» почти добило чемпиона, но промахнулось в концовке
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости