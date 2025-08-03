Суперпопытки Экстина и Симпликевича: лучшие моменты матча «Енисея-СТМ» и «Динамо»

«Енисей-СТМ» обыграл «Динамо» на PARI чемпионате России по регби.

Матч закончился со счетом 33:32.

Лейтон Экстин занес красивейшую попытку в первом тайме (3:50 на видео), Денис Симпликевич прошел через половину поля (5:07) и набрал пять очков.

