World Rugby: «На данный момент наша позиция по отстранению России остается неизменной»

Позиция World Rugby об отстранении российских команд остается неизменной.

Об этом сообщили в пресс-службе организации, прокомментировав обращение Международной федерации гандбола (IHF) к Международному олимпийскому комитету (МОК) о возможном допуске российских и белорусских команд до соревнований.

«На данный момент позиция World Rugby по отстранению России остается неизменной. Что касается Беларуси, она не является членом нашей организации», – заявили в World Rugby, чей ответ приводит «ВсеПроСпорт».

World Rugby отстранила российские команды от соревнований в 2022 году.