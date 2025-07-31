World Rugby: «На данный момент наша позиция по отстранению России остается неизменной»
Позиция World Rugby об отстранении российских команд остается неизменной.
Об этом сообщили в пресс-службе организации, прокомментировав обращение Международной федерации гандбола (IHF) к Международному олимпийскому комитету (МОК) о возможном допуске российских и белорусских команд до соревнований.
«На данный момент позиция World Rugby по отстранению России остается неизменной. Что касается Беларуси, она не является членом нашей организации», – заявили в World Rugby, чей ответ приводит «ВсеПроСпорт».
World Rugby отстранила российские команды от соревнований в 2022 году.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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