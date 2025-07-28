«Динамо» отзаявит Брендона Уилки из-за лимита на легионеров (Rugger)
«Динамо» может отзаявить Брендона Уилки из-за лимита на легионеров .
Об этом сообщает Rugger.
По информации портала, Уилки будет отзаявлен из состава «Динамо» перед стартом второго круга PARI Чемпионата России. Это связано с превышением лимита на иностранных игроков после недавнего трансфера Эдуарда Фуше.
Южноафриканец выступает за московский клуб с весны 2023 года.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Rugger
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