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Виталий Живатов: «Внимание многих привлекли результаты «Динамо». Со всеми лидерами сыграли очень непредсказуемо»

Виталий Живатов оценил результаты первого круга PARI чемпионата России по регби.

Живатов выступает за «Стрелу-Ак Барс».

— Перед летней паузой в PARI чемпионате России по регби «Стрела-Ак Барс» занимает второе место, уступая только «Енисею-СТМ» по разнице очков в личной встрече. Как в команде оценивают первую половину сезона и что, на ваш взгляд, станет ключом к успеху во второй части турнира?

— Промежуточные результаты нашей команды, безусловно, оцениваю положительно. Мы начали сезон с победы в Суперкубке России по регби, а затем в первом круге чемпионата уступили лишь в одном матче, все остальные выиграли и, можно сказать, делим первое место с «Енисеем-СТМ». Это достойный результат, но прошла только половина сезона. Впереди еще достаточно матчей, и все может поменяться.

Наверное, один из ключевых моментов — смогут ли команды подойти к решающей части сезона в оптимальных составах, чтобы избежать большого количества травм. Также немаловажно, в каком физическом состоянии будут игроки в конце сезона — это зависит от того, как клубы провели межсезонье, насколько удалось заложить фундамент силы и выносливости на весь год.

— Вы в числе лидеров команды по игровому времени – 465 минут за первую часть сезона. За счет чего удается стабильно выходить на поле и держать высокий уровень? Что посоветуете молодым игрокам, чтобы также подготовиться к сезону физически и ментально?

— У нас в команде очень хорошая глубина состава. В третьей линии схватки много классных, сильных игроков, и это создает дополнительную конкуренцию. Думаю, игровое время — это доверие тренеров, которое нужно оправдывать в каждом матче.

Молодым игрокам посоветовал бы доказывать свой уровень на поле, завоевывать место в составе, получать бесценный игровой опыт и постоянно прогрессировать – понемногу, но каждый день. Дисциплина – ключ к успеху.

— В PARI Чемпионате России по регби прошло семь туров, и вы сыграли с каждым из соперников. Кто из них смог вас удивить – и чем именно?

— С начала сезона, думаю, внимание многих привлекли результаты «Динамо». Это было в какой-то мере ожидаемо – по тому, как команды усилились и готовились в межсезонье. Но все равно впечатляет: они обыграли и «Красный Яр», и «Енисей-СТМ», да и в целом со всеми лидерами сыграли очень непредсказуемо и показали интересное регби.

— В PARI Суперкубке России по регби вы были признаны самым ценным игроком и получили фирменную тюбетейку. А в прошлом плей-офф PARI Чемпионата России по регби команда собирала «виртуальный» щит после каждой победы. Кто придумывает такие традиции внутри коллектива? Планируется ли в этом сезоне что-то новое?

— Руководство, менеджмент клуба и тренерский штаб прекрасно понимают, что такие традиции помогают формировать командный дух, создают чувство принадлежности и идентичности, передают ценности и историю клуба. Поэтому они всячески поддерживают появление таких вещей.

Мы, опытные игроки, тоже стараемся внедрять традиции и определенные правила — вне спортивной жизни команды. Думаю, если появится хорошая идея для новой традиции, клуб обязательно поможет ее реализовать, – рассказал Живатов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
Виталий Живатов
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