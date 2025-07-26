Прорывы Хантадзе и Ван Ринена и отмененная попытка: лучшие моменты матча «Локомотива» и «Красного Яра»

«Локомотив» обыграл «Красный Яр» в полуфинале Кубка России по регби.

Матч закончился со счетом 19:10.

«Красному Яру» не засчитали первую попытку в матче (1:47 на видео), зато во втором тайме Гуга Хантадзе прорвался к зачетке соперника после выигранного коридора и набрал 5 очков (3:20). «Локомотив » ответил красивым проходом Эбнера Ван Ринена (3:40).