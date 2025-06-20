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29 июня в Красноярске пройдет Матч всех звезд сборной России по регби

29 июня в Красноярске пройдет Матч всех звезд сборной России по регби.

Друг против друга сыграют команды «Запада» и «Востока». Матч будет приурочен к 50-летию красноярского «Енисея-СТМ».

Главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин возглавит команду «Востока». В нее войдут игроки «Енисея-СТМ», «Красного Яра» и «Металлурга».

За Сборную «Запада», с которой будет работать наставник столичного «Динамо» Юрий Кушнарев, сыграют лучшие регбисты «Стрелы-Ак Барс», «Динамо», «Локомотива», «Славы» и «ВВА-Подмосковья».

Встреча пройдет на стадионе «Авангард» и начнется в 13:00 по московскому времени. Билеты поступят в продажу 23 июня.

Прямая трансляция встречи пройдет на телеканале «Матч ТВ».

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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