Янюшкин о поражении от «Енисея-СТМ»: «Основной задачей было сыграть максимально хорошо и правильно. Счет мы видим»

Янюшкин оценил поражение «Локомотива» от «Енисея-СТМ» на ЧР по регби.

Пензенская команда уступила со счетом 5:47.

«Мы прекрасно понимали, что у нас слишком много травмированных и заболевших игроков. Если в схватке мы смогли выставить практически основной состав, то в веере не было Сергея Янюшкина, Нодье, Потиханова, ван Ройена. Зато сегодня на поле проявили себя игроки 2004-2005 годов рождения, Вознюк провел свой первый матч за команду. Такие матчи идут на пользу молодым игрокам.

Основной задачей для нас сегодня было выйти на поле и сыграть максимально хорошо, максимально правильно. Счет мы видим. Были в игре хорошие моменты, были и плохие. Не думаю, что в игре были два разных тайма. Одна команда атаковала, вторая защищалась. У нас были ошибки и «Енисей» ими пользовался», – рассказал главный тренер «Локомотива » Александр Янюшкин .

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Енисей-СТМ» – «Локомотив»