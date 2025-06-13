«Локомотив» потерял пятерых ключевых игроков перед матчем с «Енисеем-СТМ».

Пензенский «Локомотив » не сможет рассчитывать на ряд защитников в предстоящей игре 6-го тура PARI Чемпионата России по регби.

На месяц из строя выбыл Эбнер ван Ринен, способный сыграть на позициях 10-го и 15-го номера. Центральный трехчетвертной Франко Нодье продолжает восстанавливаться после растяжения икроножной мышцы, а капитан команды Сергей Янюшкин все еще «температурит».

Не полетел в Красноярск также еще один ключевой защитник Даниил Потиханов, а основной скрам-хав Руди Ван Ройен получил травму в игре против «Стрелы-Ак Барс».

У «Енисея-СТМ» же, наоборот, на прошлой неделе свои матчи после травм провели Денис Симпликевич, Давит Месхи и Алексей Михальцов.

«Енисей-СТМ » и «Локомотив» встретятся в Красноярске 15 июня.

Прямая трансляция регби на Спортсе’‘: «Енисей-СТМ» сыграет с «Локомотивом»