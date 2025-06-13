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«Локомотив» потерял пятерых ключевых игроков перед матчем с «Енисеем-СТМ»

«Локомотив» потерял пятерых ключевых игроков перед матчем с «Енисеем-СТМ».

Пензенский «Локомотив» не сможет рассчитывать на ряд защитников в предстоящей игре 6-го тура PARI Чемпионата России по регби. 

На месяц из строя выбыл Эбнер ван Ринен, способный сыграть на позициях 10-го и 15-го номера. Центральный трехчетвертной Франко Нодье продолжает восстанавливаться после растяжения икроножной мышцы, а капитан команды Сергей Янюшкин все еще «температурит». 

Не полетел в Красноярск также еще один ключевой защитник Даниил Потиханов, а основной скрам-хав Руди Ван Ройен получил травму в игре против «Стрелы-Ак Барс».

У «Енисея-СТМ» же, наоборот, на прошлой неделе свои матчи после травм провели Денис Симпликевич, Давит Месхи и Алексей Михальцов.

«Енисей-СТМ» и «Локомотив» встретятся в Красноярске 15 июня. 

Прямая трансляция регби на Спортсе’‘: «Енисей-СТМ» сыграет с «Локомотивом»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
Франко Нодье
Эбнер ван Ринен
Даниил Потиханов
logoЧемпионат России по регби
logoЕнисей-СТМ
logoЛокомотив
Сергей Янюшкин
Руди Ван Ройен
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