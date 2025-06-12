Форвард «Локомотива» Сандро Мамамтавришвили сыграет против сборных ЮАР и Ирландии

Нападающий пензенского «Локомотива» Сандро Мамамтавришвили получил вызов в сборную Грузии по регби для участия в летних тестовых матчах.

Грузинская команда проведет встречи против Ирландии, ЮАР и «Читас» с 5 по 19 июля.

Сандро Мамамтавришвили перешел в «Локомотив» в это трансферное окно. В PARI Чемпионате России по регби форвард третьей линии провел пять матчей и занес две попытки.

В состав «Лелос» на ближайшие тест-матчи также вызван бывший игрок пензенской команды Илья Спандерашвили.