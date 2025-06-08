Андрей Сорокин: «У нас сегодня вообще ничего не получилось. Все валилось из рук, мы не владели мячом»

Сорокин оценил разгромное поражение «ВВА-Подмосковья» от «Динамо».

Матч закончился со счетом 0:54.

«Провели не первый матч, в котором не отметились ни одной попыткой. Можно сказать, что у нас сегодня вообще ничего не получилось.

То, о чем мы говорили с ребятами, как нужно играть в защите и в атаке, не пошло. Все валилось из рук, мы не владели мячом, а когда были эти единичные случаи, когда мяч был у нас, это не приносило результата.

Что может помочь команде? Каждодневный труд и вера игроков в себя, в то, что они способны на все», – рассказал главный тренер «ВВА-Подмосковья» Андрей Сорокин.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «ВВА-Подмосковье»