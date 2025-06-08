Андрей Сорокин: «У нас сегодня вообще ничего не получилось. Все валилось из рук, мы не владели мячом»
Сорокин оценил разгромное поражение «ВВА-Подмосковья» от «Динамо».
Матч закончился со счетом 0:54.
«Провели не первый матч, в котором не отметились ни одной попыткой. Можно сказать, что у нас сегодня вообще ничего не получилось.
То, о чем мы говорили с ребятами, как нужно играть в защите и в атаке, не пошло. Все валилось из рук, мы не владели мячом, а когда были эти единичные случаи, когда мяч был у нас, это не приносило результата.
Что может помочь команде? Каждодневный труд и вера игроков в себя, в то, что они способны на все», – рассказал главный тренер «ВВА-Подмосковья» Андрей Сорокин.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
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