Кушнарев о победе над «ВВА-Подмосковьем»: «Мы использовали этот матч для того, чтобы набраться уверенности»
Кушнарев оценил победу «Динамо» над «ВВА-Подмосковьем» на ЧР по регби.
Матч закончился со счетом 54:0.
«Хорошая и уверенная победа, счет на табло. Ребята собрались, проявили свои лучшие качества.
Конечно, игра не была идеальной, по качеству есть вопросы, особенно в первом тайме. После перерыва мы увидели структуру игры и то, что готовили к этому матчу.
Огромное спасибо команде «ВВА» за эту встречу. Мы знаем, что они испытывают кадровые проблемы. Но мы использовали этот матч для того, чтобы набраться уверенности», – рассказал главный тренер «Динамо» Юрий Кушнарев.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
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