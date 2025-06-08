Кушнарев о победе над «ВВА-Подмосковьем»: «Мы использовали этот матч для того, чтобы набраться уверенности»

Кушнарев оценил победу «Динамо» над «ВВА-Подмосковьем» на ЧР по регби.

Матч закончился со счетом 54:0.

«Хорошая и уверенная победа, счет на табло. Ребята собрались, проявили свои лучшие качества.

Конечно, игра не была идеальной, по качеству есть вопросы, особенно в первом тайме. После перерыва мы увидели структуру игры и то, что готовили к этому матчу.

Огромное спасибо команде «ВВА» за эту встречу. Мы знаем, что они испытывают кадровые проблемы. Но мы использовали этот матч для того, чтобы набраться уверенности», – рассказал главный тренер «Динамо» Юрий Кушнарев .

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «ВВА-Подмосковье»