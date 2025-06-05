Регбист «Славы» Наставшев отстранен на один тур за грубую игру в матче со «Стрелой-Ак Барс»

Регбист «Славы» Антон Наставшев отстранен на один тур за грубую игру.

Об этом сообщает Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации регби России (ФРР ).

«По итогам рассмотрения представленных документов, видеофрагментов, выслушав представителя «Славы», КДК постановил: Во время матча Кубка России по регби 2025 года между «Славой» и «Стрелой-Ак Барс» между игроками Антоном Наставшевым и Николаем Казаликашвили произошла стычка.

Антон Наставшев потянулся к Николаю Казаликашвили, в этот момент между ними влез Роберт Сутидзе для того, чтобы их разнять. Произошел контакт головы Антона Наставшева с головой Роберта Сутидзе.

Признать данный эпизод «Неспортивным поведением», пункт правил 9.27. Дисквалифицировать Антона Наставшева сроком на 1 игровую неделю (сроком до 05.06.25, учесть в срок дисквалификации матч РК «Слава-МАР»).

В указанный период игрок не имеет права принимать участие в соревновании, а также находиться в расположении команды (в технической зоне) при проведении матчей под эгидой Федерации регби России», – говорится в решении КДК.

«Слава » проиграла «Стреле-Ак Барс» в четвертьфинале Кубка России со счетом 3:40.

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