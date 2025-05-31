Александр Первухин: «Могу только посочувствовать «ВВА-Подмосковью», они второй раз попадают под нас»

Первухин оценил победу «Енисея-СТМ» в матче с «ВВА-Подмосковьем».

Красноярская команда победила в четвертьфинале Кубка России со счетом 87:0.

«Игра была под названием «Работа над ошибками». Проигранный матч с «Динамо» разделился на две части: в первом тайме мы не реализовали много явных моментов, которые могли позволить выиграть матч. Во втором была безобразная дисциплина, которая вылилась в штрафные. О какой-то игре и коллективных действиях говорить не приходится.

Сегодня нам нужно было сыграть с концентрацией и реализовать моменты, которые мы создаем, владеть мячом. Не скажу, что матч получился идеальным, но по сравнению с «Динамо» – небо и земля. Главный успех, что мы выполнили вопрос дисциплины процентов на 90. Даже навскидку могу сейчас сказать, что глупых штрафных точно не было.

Только могу посочувствовать «ВВА», они второй раз попадают под нас. В итоге сегодня сыграли еще результативнее, чем в первом матче (в прошлой встрече счет был 86:5 – Спортс’‘). Хочу поблагодарить ребят из Монино, они прошли тяжелое начало, где сыграли с лидерами чемпионата. Сейчас матчи будут полегче, есть перспективы поиграть на победу.

Почему мы били штрафные в начале матча? Они были по центру, и если мы считаем, что наш бьющий сто процентов забьет, то он будет бить. К тому же счет был еще небольшой», – рассказал главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин .