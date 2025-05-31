  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Александр Первухин: «Могу только посочувствовать «ВВА-Подмосковью», они второй раз попадают под нас»
0

Александр Первухин: «Могу только посочувствовать «ВВА-Подмосковью», они второй раз попадают под нас»

Первухин оценил победу «Енисея-СТМ» в матче с «ВВА-Подмосковьем».

Красноярская команда победила в четвертьфинале Кубка России со счетом 87:0.

«Игра была под названием «Работа над ошибками». Проигранный матч с «Динамо» разделился на две части: в первом тайме мы не реализовали много явных моментов, которые могли позволить выиграть матч. Во втором была безобразная дисциплина, которая вылилась в штрафные. О какой-то игре и коллективных действиях говорить не приходится.

Сегодня нам нужно было сыграть с концентрацией и реализовать моменты, которые мы создаем, владеть мячом. Не скажу, что матч получился идеальным, но по сравнению с «Динамо» – небо и земля. Главный успех, что мы выполнили вопрос дисциплины процентов на 90. Даже навскидку могу сейчас сказать, что глупых штрафных точно не было.

Только могу посочувствовать «ВВА», они второй раз попадают под нас. В итоге сегодня сыграли еще результативнее, чем в первом матче (в прошлой встрече счет был 86:5 – Спортс’‘). Хочу поблагодарить ребят из Монино, они прошли тяжелое начало, где сыграли с лидерами чемпионата. Сейчас матчи будут полегче, есть перспективы поиграть на победу.

Почему мы били штрафные в начале матча? Они были по центру, и если мы считаем, что наш бьющий сто процентов забьет, то он будет бить. К тому же счет был еще небольшой», – рассказал главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
logoЕнисей-СТМ
Александр Первухин
Кубок России
logoВВА-Подмосковье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Лучшие моменты матча «ВВА-Подмосковья» и «Енисея-СТМ»: 13 попыток и покер Ровского
431 мая, 17:13Видео
Лучшие моменты матча «Славы» и «Стрелы-Ак Барс»: две отличные попытки Гриняева
31 мая, 17:00Видео
Трансляции регби на Спортсе’‘: «Енисей-СТМ» уничтожил «ВВА-Подмосковье» – 87:0!
331 мая, 16:44Видео
Главные новости
Лучшие моменты матча «Динамо» и «Красного Яра»: много красивых попыток и суперспасение в концовке
2вчера, 15:18Видео
Бейерс о Кубке России: «Наша дорога к финалу – очень сложная. Но мне нравится такое положение дел, текущий сезон – один из самых конкурентных»
вчера, 13:20
Кушнарев о вылете «Динамо» из Кубка России: «Попытаемся реабилитироваться в чемпионате, там мы еще не знаем поражений»
1вчера, 13:12
Кубок России. Четвертьфинал. «Динамо» проиграло «Красному Яру» и другие результаты
31вчера, 10:52Видео
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Красный Яр»
вчера, 08:11Видео
United Rugby Championship. 1/4 финала. «Буллс» обыграли «Эдинбург», «Шаркс» одолели «Манстер» и другие результаты
2331 мая, 19:25
Марданов о поражении от «Енисея-СТМ»: «Какие могут быть впечатления? Тяжелый матч, у нас ничего не получалось»
631 мая, 17:36
Лучшие моменты матча «ВВА-Подмосковья» и «Енисея-СТМ»: 13 попыток и покер Ровского
431 мая, 17:13Видео
Лучшие моменты матча «Славы» и «Стрелы-Ак Барс»: две отличные попытки Гриняева
31 мая, 17:00Видео
Толмачев о 3:40 от «Стрелы»: «Больше положительных эмоций. В этой встрече мы не дрогнули»
31 мая, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34
Семикратная чемпионка Европы по регби-7 Байзат Хамидова завершила карьеру
115 июня 2023, 12:14
Группа болельщиков упала с трибуны на регбийном матче в Австралии, где обрушилось ограждение одного из секторов
6 августа 2022, 12:25Видео