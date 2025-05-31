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Толмачев о 3:40 от «Стрелы»: «Больше положительных эмоций. В этой встрече мы не дрогнули»

Толмачев оценил поражение «Славы» от «Стрелы-Ак Барс» на Кубке России по регби.

Московская команда проиграла со счетом 3:40.

«Больше положительных эмоций. Молодежь и парни, у которых ранее было мало игрового времени, сегодня получили практику и вышли именно биться. Причем биться не просто с какой-то хорошей командой, а против сильнейшего состава «Стрелы-Ак Барс». В этой встрече мы не дрогнули. У нас были свои установки и основная задача – справиться с давлением соперника именно в начале таймов.

Несмотря на то, что сегодняшний состав был не самый опытный, со своей работой он справлялся. Могли сокращать счет, потому нельзя не отметить положительные и продуктивные действия. Да, уже второй раз в этом сезоне получаем красную карточку, но все равно держим дисциплину. Команда выглядела так, будто не потеряла бойца.

Осталось сделать так, чтобы такая дисциплина была всегда, в том числе в полном составе. Повторюсь, сегодня была основная цель посмотреть всех парней, у которых было не так много игрового времени. И многие ребята своим шансом воспользовались. Матч показал, что у нас есть люди, есть замены, есть прикрытый тыл. Радует, что у нас много хорошей собственной молодежи», – рассказал главный тренер «Славы» Максим Толмачев.

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Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
Кубок России
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