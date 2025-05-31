Джейпи Нил о матче со «Славой»: «Несколько раз практически уснул по ходу игры. Зрителям лучше было бы остаться дома, посмотреть сериал»

Джейпи Нил признался, что чуть не заснул на игре «Славы» и «Стрелы-Ак Барс».

«Стрела» обыграла «Славу» со счетом 40:3 в четвертьфинале Кубка России по регби.

«Несколько раз практически уснул по ходу этой игры. Нужно еще пересчитать, но приблизительно было около 70 остановок в матче. Думаю, что зрителям лучше было бы остаться дома, посмотреть сериал из 60-х годов. Это было бы интереснее, чем эта игра.

Мы выиграли, для этого и приехали. У нас есть была работа и мы выполнили свою задачу. Регби – это игра импульса. Если он есть, ты можешь играть. Обе команды допускали сегодня много ошибок и когда импульса нет, ты не можешь играть в регби», – рассказал главный тренер «Стрелы-Ак Барс» Джейпи Нил.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Слава» – «Стрела-Ак Барс»