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Английский «Глостер» продлил на год контракт с российским регбистом Кириллом Готовцевым

Регбийный клуб «Глостер» на год продлил контракт с россиянином Готовцевым.

«Опытный игрок Кирилл Готовцев на этой неделе подписал контракт на пятый сезон в клубе. Перейдя в «Глостер» из «Красного Яра» перед сезоном-2021/22, Готовцев надевал майку «вишнево-белых» 82 раза, включая 20 матчей в этом сезоне.

В 37 лет Готовцев продолжает выступать на высоком уровне и был награжден званием игрока сезона по версии тренеров», – говорится на сайте английского клуба.

«Я наслаждался каждой минутой своего времени в Кингсхолме, и я действительно счастлив остаться здесь. Глостер стал моим домом, и я очень благодарен тренерам, игрокам и болельщикам за то, как они приняли меня и мою семью с момента моего переезда в Англию», – сказал Готовцев. 

Он нашел себя в чемпионате Англии по регби – после борьбы и бобслея в России. Мы поговорили с уникумом

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: сайт клуба &laquo;Глостер&raquo;
Кирилл Готовцев
Глостер
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