Первый клубный Кубок мира по регби пройдет в 2028 году

Первый в истории клубный Кубок мира по регби пройдет в 2028 году.

По информации Telegraph Sport, организационные вопросы практически согласованы.

В число 16 участников турнира войдут восемь команд, вышедших в четвертьфинал Кубка чемпионов, семь лучших клубов лиги Super Rugby Pacific и одна приглашенная команда из высшего дивизиона японской лиги Rugby League One.

Согласно предложенному формату, команды будут разделены на четыре группы. После группового этапа пройдут полуфиналы и финал.

Клубный кубок мира будет проводиться раз в четыре года. Первые два турнира состоятся в Европе, в качестве места проведения рассматривается Барселона.