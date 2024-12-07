Первый клубный Кубок мира по регби пройдет в 2028 году
Первый в истории клубный Кубок мира по регби пройдет в 2028 году.
По информации Telegraph Sport, организационные вопросы практически согласованы.
В число 16 участников турнира войдут восемь команд, вышедших в четвертьфинал Кубка чемпионов, семь лучших клубов лиги Super Rugby Pacific и одна приглашенная команда из высшего дивизиона японской лиги Rugby League One.
Согласно предложенному формату, команды будут разделены на четыре группы. После группового этапа пройдут полуфиналы и финал.
Клубный кубок мира будет проводиться раз в четыре года. Первые два турнира состоятся в Европе, в качестве места проведения рассматривается Барселона.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: The Telegraph
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