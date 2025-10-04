Андрей Сорокин: «Где-то «ВВА-Подмосковье» сама не до конца верит в свои силы. Многое зависит от настроя и самоотдачи»

Сорокин оценил поражение «ВВА-Подмосковья» от «Славы» на ЧР по регби.

Сегодня команда уступила «Славе» (18:38) во втором матче серии за 5-8 места.

«Возможно, у ребят сказывалось какое-то волнение, так как то, о чем мы говорили, удалось реализовать только во втором тайме. При этом, все равно в заключительных фазах атак у нас не все получается.

Может где-то команда сама не до конца верит в свои силы. Многое зависит от настроя и самоотдачи. В первом тайме, в тех моментах, где должны были выигрывать, отдали инициативу «Славе» и она ее полностью реализовала», – рассказал главный тренер «ВВА-Подмосковья» Андрей Сорокин.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Слава» – «ВВА-Подмосковье»