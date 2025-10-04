  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Андрей Сорокин: «Где-то «ВВА-Подмосковье» сама не до конца верит в свои силы. Многое зависит от настроя и самоотдачи»
0

Андрей Сорокин: «Где-то «ВВА-Подмосковье» сама не до конца верит в свои силы. Многое зависит от настроя и самоотдачи»

Сорокин оценил поражение «ВВА-Подмосковья» от «Славы» на ЧР по регби.

Сегодня команда уступила «Славе» (18:38) во втором матче серии за 5-8 места.

«Возможно, у ребят сказывалось какое-то волнение, так как то, о чем мы говорили, удалось реализовать только во втором тайме. При этом, все равно в заключительных фазах атак у нас не все получается.

Может где-то команда сама не до конца верит в свои силы. Многое зависит от настроя и самоотдачи. В первом тайме, в тех моментах, где должны были выигрывать, отдали инициативу «Славе» и она ее полностью реализовала», – рассказал главный тренер «ВВА-Подмосковья» Андрей Сорокин.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Слава» – «ВВА-Подмосковье»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
Андрей Сорокин
logoЧемпионат России по регби
logoСлава
logoВВА-Подмосковье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Максим Толмачев: «Виноваты сами, что создали себе проблемы, но в нужный момент воспряли»
40 минут назад
Чемпионат России по регби. Полуфинал. «Енисей-СТМ» проиграл «Динамо», «Красный Яр» против «Стрелы-Ак Барс» и другие матчи
27сегодня, 15:03ВидеоСпортс"
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Слава» – «ВВА-Подмосковье»
сегодня, 15:02ВидеоСпортс"
Главные новости
Максим Толмачев: «Виноваты сами, что создали себе проблемы, но в нужный момент воспряли»
40 минут назад
Чемпионат России по регби. Полуфинал. «Енисей-СТМ» проиграл «Динамо», «Красный Яр» против «Стрелы-Ак Барс» и другие матчи
27сегодня, 15:03ВидеоСпортс"
Первухин о поражении «Енисея-СТМ» в полуфинале: «В этой жизни нет ничего вечного. Когда-то все кончается»
2сегодня, 13:52
Кушнарев о выходе «Динамо» в финал: «Потрясающие впечатления! Команда была уверена в своих силах»
2сегодня, 13:49
12 попыток в битве за финал: лучшие моменты матча «Енисея-СТМ» и «Динамо»
2сегодня, 12:52Видео
«Динамо» впервые в истории вышло в финал чемпионата России по регби
5сегодня, 11:55
«Енисей-СТМ» впервые за 17 лет не попал в топ-2 в чемпионате России по регби
7сегодня, 11:54
United Rugby Championship. 2-й тур. «Стормерс» обыграли «Оспрейс», «Коннахт» встретится со «Скарлетс» и другие матчи
3сегодня, 06:10
Кирилл Голосницкий – лучший игрок первого полуфинала ЧР по регби по версии Спортса’‘
вчера, 16:07
В Филевском парке Москвы открылся новый регбийный стадион
10вчера, 12:47
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34