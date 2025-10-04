  • Спортс
Максим Толмачев: «Виноваты сами, что создали себе проблемы, но в нужный момент воспряли»

Толмачев оценил победу «Славы» над «ВВА-Подмосковьем» на ЧР по регби.

Сегодня «Слава» обыграла «ВВА-Подмосковье» (38:18) и вышла в матч за 5-е место.

«В первом тайме не пошли коридоры – то, от чего мы должны строить атаки. Во втором заработали чересчур много штрафных в зоне захвата. Из-за этого позволяли сопернику приходить к нашей зачетке, где приходилось защищаться.

Хорошо, что парни выстояли, ведь руки у них были развязаны, благодаря заделу первого тайма. Конечно, виноваты сами, что создали себе проблемы, но в нужный момент воспряли, занесли две попытки и выиграли достаточно неплохо. К «Локомотиву» будем готовиться в штатном режиме, разбирать как действует соперник», – рассказал главный тренер «Славы» Максим Толмачев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
