Вячеслав Шалунов: «Сегодня у нас была безобразная игра в коридорах, мы играли без мяча, но все равно могли заносить»

Шалунов оценил поражение «Металлурга» от «Стрелы-Ак Барс» в матче ЧР по регби.

Новокузнецкий клуб проиграл со счетом 13:67.

– В плюс можно отметить то, что мы в каждом матче заносим и имеем моменты, чтобы набирать очки. Сегодня у нас была безобразная игра в коридорах, мы играли без мяча, но все равно были ситуации, когда могли заносить.

Немного изменили состав, поэтому вышедшие ребята имели не так много времени для отработки коридоров. Затем пошли замены, и стало получше. Третья игра была самой тяжелой, и это было понятно. Первая была на адреналине, во второй был принципиальный для нас соперник, а сегодня «Стрела-Ак Барс », которая смотрится очень здорово на фоне многих других команд.

Сегодня дали возможность поиграть всем регбистам, кто был в заявке, посмотреть на них на фоне одной из лучшей команды России.

– Следующий матч пойдет в зачет сразу двух турниров – PARI Кубка России по регби и чемпионата страны.

– «Локомотив » – принципиальнейший соперник для нас, и так было всегда. Мы постараемся выйти на промежуточный отрезок нашей формы, чтобы понять, на каком месте мы находимся, для того, чтобы играть с такими командами. Подготовка будет целенаправленная. Учитывая, что у нас будет двойной зачет, мотивация тоже будет двойная, – рассказал главный тренер «Металлурга » Вячеслав Шалунов.