Джейпи Нил: «Путешествие в Новокузнецк всегда получается непростым. Мы ставили определенные цели и добились их»

Джейпи Нил оценил победу «Стрелы-Ак Барс» над «Металлургом».

Казанский клуб победил со счетом 67:13.

«Путешествие в Новокузнецк всегда получается непростым. Мы ставили перед нашей командой определенные цели и добились их. И что самое важное, не получили ни одной травмы. Знали, что нас ждет непростой матч, но рассчитывали добыть пять очков.

Также важно было отработать элементы дисциплины, и с этим, считаю, мы справились не в полной мере, так как заработали 14 штрафных и это много. Потому будем этот компонент анализировать. Но в индивидуальном плане все задачи решили», – рассказал главный тренер «Стрелы-Ак Барс» Джейпи Нил.