Лучшие попытки третьего тура ЧР по регби: эффектный проход от Лунгисы и еще 7 заносов
Федерация регби России определила лучшие попытки четвертого тура ЧР.
Попытки занесли Сергей Гарманов («Металлург»), Евгений Малышкин («Енисей-СТМ»), Дмитрий Дрождин («ВВА-Подмосковье»), Максим Шевцов («Стрела-Ак Барс»), Анеле Лунгиса («Красный Яр»), Франко Нодье («Локомотив»), Максим Хильчук («Динамо») и Михаил Грачев («Слава»).
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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