Super Rugby. 5-й тур. «Хайлендерс» сыграют с «Харрикейнс», «Брамбис» встретятся с Фиджи и другие матчи
14-15 марта на турнире Super Rugby пройдут матчи пятого тура.
Super Rugby
4-й тур
14 марта
Хайлендерс (Новая Зеландия) – Харрикейнс (Новая Зеландия) – 9.05
Брамбис (Австралия) – Фиджи – 11.35
15 марта
Крусейдерс (Новая Зеландия) – Вестерн Форс (Австралия) – 6.35
Чифс (Новая Зеландия) – Блюз (Новая Зеландия) – 9.05
Редс (Австралия) – Уоротас (Австралия) – 11.35
Турнирное положение: Чифс – 14 очков (4 игры), Уоротас – 13 (3), Хайлендерс – 9 (3), Крусейдерс – 9 (3), Редс – 9 (3), Брамбис – 9 (4), Вестерн Форс – 9 (3), Фиджи – 7 (4), Моана Пасифика – 6 (4), Блюз – 6 (4), Харрикейнс – 5 (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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