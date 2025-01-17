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Кубок чемпионов по регби. 4-й тур. «Ольстер» сыграет с «Эксетер Чифс», «Клермон» против «Бристоля», другие матчи

С 17 по 19 января пройдут матчи 4-го тура Кубка чемпионов по регби.

Кубок чемпионов по регби

Групповой этап

3-й тур

Группа 1

17 января

Ольстер (Северная Ирландия) – Эксетер Чифс (Англия) – 18.00

19 января

Бордо-Бегль (Франция) – Шаркс (ЮАР) – 16.00

Тулуза (Франция) – Лестер (Англия) – 18.15

Положение в группе: Бордо-Бегль – 15 очков (3 игры), Тулуза – 14 (3), Лестер – 11 (3), Шаркс – 5 (3), Ольстер – 0 (3), Эксетер Чифс – 0 (3).

Группа 2

18 января

Бристоль (Англия) – Клермон (Франция) – 18.15

Бенеттон (Италия) – Ла-Рошель (Франция) – 20.30

Лейнстер (Ирландия) – Бат (Англия) – 20.30

Положение в группе: Лейнстер – 13 (3), Ла-Рошель – 10 (3), Бат – 7 (3), Бенеттон – 7 (3), Клермон – 5 (3), Бристоль – 5 (3).

Группа 3

18 января

Буллс (ЮАР) – Стад Франсе (Франция) – 16.00

Сарацины (Англия) – Кастр (Франция) – 18.15

Нортгемптон (Англия) – Манстер (Ирландия) – 18.15

Положение в группе: Нортгемптон – 11 (3), Манстер – 10 (3), Сарацины – 10 (3), Кастр – 9 (3), Стад Франсе – 5 (3), Буллс – 0 (3).

Группа 4

18 января

Арлекины (Англия) – Глазго (Шотландия) – 23.00

Расинг 92 (Франция) – Стормерс (ЮАР) – 23.00

Сэйл (Англия) – Тулон (Франция) – 20.30

Положение в группе: Тулон – 13 (3), Глазго – 12 (3), Арлекины – 5 (3), Стормерс – 5 (3), Сэйл – 5 (3), Расинг 92 – 4 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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