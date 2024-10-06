Чемпионат России по регби. «Енисей-СТМ» обыграл «Стрелу» в финале, «Локомотив» победил «Красный Яр» в матче за 3-е место
«Енисей-СТМ» в 13-й раз стал чемпионом России по регби.
В финальном матче чемпионата России красноярский клуб победил «Стрелу» из Казани.
Третье место на турнире занял пензенский «Локомотив», обыгравший «Красный Яр».
Чемпионат России по регби
Мужчины
Красноярск
6 октября
Финал
Енисей-СТМ – Стрела – 12:11 (5:11)
5 октября
Матч за третье место
Красный Яр – Локомотив Пенза – 12:31 (0:24)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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