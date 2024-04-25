United Rugby Championship. 15-й тур. «Скарлетс» сыграют с «Шаркс», «Ольстер встретится с «Бенеттоном», другие матчи

Теги результаты Манстер Лланелли Скарлетс Буллс Шаркс Стормерс (Вестерн Провинс) Эдинбург Лейнстер Бенеттон Тревизо Оспрейс Ольстер Глазго Уорриорс Кардифф Блюз Лайонс Ньюпорт Гвент Дрэгонс Коннахт Дзебре United Rugby Championship Регби

26-27 апреля на турнире United Rugby Championship пройдут матчи 15-го тура.

United Rugby Championship

15-й тур

26 апреля

Скарлетс – Шаркс – 21.35

 

Ольстер – Бенеттон – 21.35

 

27 апреля

Дзебре – Глазго – 15.00

 

Буллс – Оспрейс – 16.00

 

Кардифф Блюз – Эдинбург – 17.05

 

Лайонс – Манстер – 18.00

 

Стормерс – Лейнстер – 20.05

 

Дрэгонс – Коннахт – 22.00

 

Турнирное положение: Лейнстер – 54 очка (14 игр), Глазго – 53 (14), Манстер – 48 (14), Буллс – 46 (14), Бенеттон – 42 (14), Стормерс – 40 (14), Оспрейс – 40 (14), Эдинбург – 39 (14), Коннахт – 39 (14), Ольстер – 39 (14), Лайонс – 39 (14), Кардифф Блюз – 25 (14), Шаркс – 18 (14), Скарлетс – 16 (14), Дрэгонс – 15 (14), Дзебре – 15 (14).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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