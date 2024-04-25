United Rugby Championship. 15-й тур. «Скарлетс» сыграют с «Шаркс», «Ольстер встретится с «Бенеттоном», другие матчи
26-27 апреля на турнире United Rugby Championship пройдут матчи 15-го тура.
15-й тур
26 апреля
Скарлетс – Шаркс – 21.35
Ольстер – Бенеттон – 21.35
27 апреля
Дзебре – Глазго – 15.00
Буллс – Оспрейс – 16.00
Кардифф Блюз – Эдинбург – 17.05
Лайонс – Манстер – 18.00
Стормерс – Лейнстер – 20.05
Дрэгонс – Коннахт – 22.00
Турнирное положение: Лейнстер – 54 очка (14 игр), Глазго – 53 (14), Манстер – 48 (14), Буллс – 46 (14), Бенеттон – 42 (14), Стормерс – 40 (14), Оспрейс – 40 (14), Эдинбург – 39 (14), Коннахт – 39 (14), Ольстер – 39 (14), Лайонс – 39 (14), Кардифф Блюз – 25 (14), Шаркс – 18 (14), Скарлетс – 16 (14), Дрэгонс – 15 (14), Дзебре – 15 (14).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.