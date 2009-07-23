Регби-7. Кубок мира. Новая Зеландия победила, Россия заняла 14-е место

Новая Зеландия одержала победу на Кубке мира по регби-7, сборная России заняла 14-е место.
Регби-7
Кубок мира
Мужчины
Сан-Франциско, США
Турнир за 13-е место
Финал
Россия – Самоа – 17:22 (10:12)
Россия: попытки – Созонов (2), Янюшкин.
1/2 финала
Япония – Россия – 20:26 (5:19)
Россия: попытки – Бабаев, Гостюжев, Давыдов, Созонов, реализации – Гайсин (3).
Турнир за 9-е место
1/4 финала
Австралия – Россия – 41:0 (17:0)
Основной турнир
Финал
Англия – Новая Зеландия – 12:33 (7:14)
Матч за 3-е место
ЮАР – Фиджи – 24:19 (17:7)
1/2 финала
ЮАР – Англия – 7:29 (7:17)
Фиджи – Новая Зеландия – 17:22 (12:10)
1/4 финала
Шотландия – ЮАР – 5:36 (0:17)
Аргентина – Фиджи – 7:43 (0:19)
Франция – Новая Зеландия – 7:12 (7:0)
США – Англия – 19:24 ОТ (7:12, 12:7, 0:5)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.