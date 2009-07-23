Регби-7. Кубок мира. Новая Зеландия победила, Россия заняла 14-е место

Новая Зеландия одержала победу на Кубке мира по регби-7, сборная России заняла 14-е место.

Регби-7

Кубок мира

Мужчины

Сан-Франциско, США

Турнир за 13-е место

Финал

Россия – Самоа – 17:22 (10:12)

Россия: попытки – Созонов (2), Янюшкин.

1/2 финала

Япония – Россия – 20:26 (5:19)



Россия: попытки – Бабаев, Гостюжев, Давыдов, Созонов, реализации – Гайсин (3).

Турнир за 9-е место

1/4 финала

Австралия – Россия – 41:0 (17:0)

Основной турнир

Финал

Англия – Новая Зеландия – 12:33 (7:14)

Матч за 3-е место

ЮАР – Фиджи – 24:19 (17:7)

1/2 финала

ЮАР – Англия – 7:29 (7:17)

Фиджи – Новая Зеландия – 17:22 (12:10)

1/4 финала

Шотландия – ЮАР – 5:36 (0:17)

Аргентина – Фиджи – 7:43 (0:19)

Франция – Новая Зеландия – 7:12 (7:0)

США – Англия – 19:24 ОТ (7:12, 12:7, 0:5)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.