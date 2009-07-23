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    Регби-7. Кубок мира. Новая Зеландия победила, Россия заняла 14-е место

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    Новая Зеландия одержала победу на Кубке мира по регби-7, сборная России заняла 14-е место. 

    Регби-7

    Кубок мира

    Мужчины

    Сан-Франциско, США

    Турнир за 13-е место

    Финал

    Россия – Самоа – 17:22 (10:12)

    Россия: попытки – Созонов (2), Янюшкин. 

    1/2 финала

    Япония – Россия – 20:26 (5:19)

    Россия: попытки – Бабаев, Гостюжев, Давыдов, Созонов, реализации – Гайсин (3).

    Турнир за 9-е место

    1/4 финала

    Австралия – Россия – 41:0 (17:0)

    Основной турнир

    Финал

    Англия – Новая Зеландия – 12:33 (7:14)

    Матч за 3-е место

    ЮАР – Фиджи – 24:19 (17:7)

    1/2 финала

    ЮАР – Англия – 7:29 (7:17)

    Фиджи – Новая Зеландия – 17:22 (12:10)

    1/4 финала

    Шотландия – ЮАР – 5:36 (0:17)

    Аргентина – Фиджи – 7:43 (0:19)

    Франция – Новая Зеландия – 7:12 (7:0)

    США – Англия – 19:24 ОТ (7:12, 12:7, 0:5)

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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