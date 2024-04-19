Super Rugby. 9-й тур. «Редс» разгромили «Хайлендерс», «Блюз» встретятся с «Брамбис», другие матчи
19 и 20 апреля пройдут матчи девятого тура Super Rugby.
9-й тур
19 апреля
Фиджи – Харрикейнс (Новая Зеландия) – 15:38 (7:28)
Редс (Австралия) – Хайлендерс (Новая Зеландия) – 31:0 (17:0)
20 апреля
Блюз (Новая Зеландия) – Брамбис (Австралия) – 10.05
Вестерн Форс (Австралия) – Крусейдерс (Новая Зеландия) – 12.35
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Харрикейнс – 37 очков (8 игр), Блюз – 27 (7), Брамбис – 27 (7), Ребелс – 24 (8), Чифс – 23 (8), Редс – 22 (8), Фиджи – 13 (8), Моана Пасифика – 13 (8), Уоротас – 12 (8), Хайлендерс – 11 (8), Крусейдерс – 7 (7), Вестерн Форс – 5 (7).