Super Rugby. 9-й тур. «Редс» разгромили «Хайлендерс», «Блюз» встретятся с «Брамбис», другие матчи

Теги результаты Super Rugby Крусейдерс Харрикейнс Брамбис Блюз Вестерн Форс Хайлендерс Редс команда из Фиджи (Супер регби) Регби

19 и 20 апреля пройдут матчи девятого тура Super Rugby.

Super Rugby

9-й тур

19 апреля 

Фиджи – Харрикейнс (Новая Зеландия) – 15:38 (7:28)

 

Редс (Австралия) – Хайлендерс (Новая Зеландия) – 31:0 (17:0)

 

20 апреля 

Блюз (Новая Зеландия) – Брамбис (Австралия) – 10.05

 

Вестерн Форс (Австралия) – Крусейдерс (Новая Зеландия) – 12.35

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Харрикейнс – 37 очков (8 игр), Блюз – 27 (7), Брамбис – 27 (7), Ребелс – 24 (8), Чифс – 23 (8), Редс – 22 (8), Фиджи – 13 (8), Моана Пасифика – 13 (8), Уоротас – 12 (8), Хайлендерс – 11 (8), Крусейдерс – 7 (7), Вестерн Форс – 5 (7).

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий