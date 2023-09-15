Шотландский регбист Черри пропустит Кубок мира из-за сотрясения мозга. Он поскользнулся на лестнице в отеле

Теги сборная Шотландии сборная ЮАР травмы Кубок мира по регби Регби

Шотландский регбист Дейв Черри получил сотрясение мозга, поскользнувшись в отеле.

Сообщается, что 11 сентября спортсмен упал на лестнице. Из-за травмы он больше не выступит на Кубке мира, который проходит сейчас в Париже. На турнире его заменит Стюарт МакИналли.

«Я невероятно разочарован тем, что покидаю команду из-за сотрясения. Мне было очень приятно участвовать в летних сборах и впервые сыграть на сборную на Кубке мира.

Хочу пожелать команда всего наилучшего на оставшуюся часть соревнований», – сказал Черри в интервью Scottish Rugby.

Также стало известно, что из-за травмы колена турнир пропустит регбист сборной ЮАР Малкольм Маркс.

Этот Кубок мира – самый технологичный в истории. Что придумали для главного турнира в регби?

 

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