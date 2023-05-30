Готовцев о переходе в «Глостер»: «Такая возможность дается не каждому. Знал, что, если откажусь, потом буду жалеть»

Российский регбист Кирилл Готовцев объяснил, почему согласился играть в Англии.

«В «Глостер» перешел в апреле 2021-го. Они написали сами. Я сначала обсудил все с «Красным Яром», потом с женой. Решили: надо ехать. Такая возможность дается далеко не каждому. Знал, что, если откажусь, потом буду жалеть. Ведь полученный в итоге опыт перекрывает все минусы. В России мы всегда смотрели зарубежные чемпионаты и представляли: а как бы я там выглядел? Поэтому упускать такой шанс – просто неуважение к судьбе.

Чемпионат Англии – одна из сильнейших лиг мира по регби. Конкуренция возведена в абсолют, проходных игр не бывает, на турнирную таблицу можно не смотреть. Неважно, на каком месте идет одна команда, а на каком другая – в очной игре исход может быть любым. Сложнейший турнир.

И все это в атмосфере огромной фанатской базы: стадионы строго полные. На «Глостере» всегда аншлаг – под 15-16 тысяч. При том, что город маленький. Каждая игра – событие для Глостера. Люди либо идут на трибуны, либо в бар, либо как минимум смотрят по ТВ. Это реально праздник.

Я еду на стадион за 2 часа до старта, и люди в этот момент уже стягиваются. Игроков в городе знают в лицо. И люди настолько любят клуб, что, если бы вдруг мы опустились на пару дивизионов ниже, они все равно так же бы ходили и болели. Это история.

«Глостер» существует с XIX века. Дедушки и бабушки современных болельщиков так же ходили на любимую команду – это уже традиция на уровне ДНК. До конца я полюбил регби именно в Англии», – отметил Готовцев.

Он нашел себя в чемпионате Англии по регби – после борьбы и бобслея в России. Мы поговорили с уникумом