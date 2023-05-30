Кирилл Готовцев: «В регби если ударился головой – и тебя не вырубило, значит, ты плохо ударился головой»

Кирилл Готовцев рассказал о травмах в регби и высказался о симуляциях в футболе.

«Чтобы играть по-настоящему жестко, уровень энергии должен быть сумасшедшим. При этом до жестокости у нас не доходит.

Мне наступали бутсами на пальцы, на голову, есть шрамы от шипов на ногах. Но это все не было чем-то умышленно грубым. Просто есть отдельные игроки, которые психологически кайфуют от жесткой игры. И они, играя на пределе допустимого, не жалеют никого, и в первую очередь – себя. Залететь головой куда-то там со всей силы – это про них. Но по-другому они не получают удовольствия. Просто звериная энергия. Я не расцениваю их как злодеев – понимаю, что ими движет. И за рамки правил даже они выходят редко, ведь красная карточка – это удар по всей команде.

Что такое жесткая травма? Иной раз видишь такое столкновение – жуть. Но человек встает и продолжает игру. Значит, все было не так жестко. Жестко – это когда не можешь подняться. В регби сам никто не уйдет с поля. Если может стоять – играешь. Поэтому травмы у нас делятся только на два вида: можешь продолжать или не можешь.

Если ударился головой – и тебя не вырубило, значит, ты плохо ударился головой. В этом сезоне был эпизод в Лиге чемпионов с «Ла-Рошелем». Играем, все хорошо. А потом раз – и просыпаюсь в медицинском кабинете с кислородной маской. Не могу понять, что происходит. Показывают видео: столкновение голова в голову. Хотя сам ушел с поля и даже с врачом о чем-то разговаривал. Но этого вообще не помню!

Футбол не смотрю, но к симуляциям там отношусь спокойно. Если правила и дух игры такие, чего удивляться? Скоро введут уроки хореографии и актерского мастерства. Разве это вина спортсмена? Он заработал штрафной, и вся команда хлопает его по плечу, а болельщики рады. Так он просто делает то, чего от него хотят», – рассказал Готовцев, играющий за английский « ».

Он нашел себя в чемпионате Англии по регби – после борьбы и бобслея в России. Мы поговорили с уникумом