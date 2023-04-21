Super Rugby. 9-й тур. «Чифс» сыграют с Фиджи, «Ребелс» против «Крусейдерс», другие матчи

Теги результаты сборная Фиджи Super Rugby Крусейдерс Уоротас Блюз Вестерн Форс Чифс Хайлендерс Мельбурн Ребелс Регби

21 и 22 апреля пройдут матчи девятого тура Super Rugby.

Super Rugby

9-й тур

21 апреля

Чифс (Новая Зеландия) – Фиджи – 10.05

 

Ребелс (Австралия) – Крусейдерс (Новая Зеландия) – 12.35

 

22 апреля

Блюз (Новая Зеландия) – Уоротас (Австралия) – 10.05

 

Вестерн Форс (Австралия) – Хайлендерс (Новая Зеландия) – 12.35

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Чифс – 31 очко (7 матчей), Брамбис – 31 (8), Харрикейнс – 27 (8), Крусейдерс – 23 (7), Блюз – 21 (7), Редс – 15 (8), Хайлендерс – 14 (7), Фиджи – 13 (7), Уоротас – 13 (7), Ребелс – 10 (7), Вестерн Форс – 9 (7), Моана Пасифика – 2 (8).  

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