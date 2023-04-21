Super Rugby. 9-й тур. «Чифс» сыграют с Фиджи, «Ребелс» против «Крусейдерс», другие матчи
21 и 22 апреля пройдут матчи девятого тура Super Rugby.
9-й тур
21 апреля
Чифс (Новая Зеландия) – Фиджи – 10.05
Ребелс (Австралия) – Крусейдерс (Новая Зеландия) – 12.35
22 апреля
Блюз (Новая Зеландия) – Уоротас (Австралия) – 10.05
Вестерн Форс (Австралия) – Хайлендерс (Новая Зеландия) – 12.35
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Чифс – 31 очко (7 матчей), Брамбис – 31 (8), Харрикейнс – 27 (8), Крусейдерс – 23 (7), Блюз – 21 (7), Редс – 15 (8), Хайлендерс – 14 (7), Фиджи – 13 (7), Уоротас – 13 (7), Ребелс – 10 (7), Вестерн Форс – 9 (7), Моана Пасифика – 2 (8).
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