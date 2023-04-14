Super Rugby. 8-й тур. «Моана Пасифика» сыграет с «Редс», «Брамбис» против команды из Фиджи, другие матчи
14-15 апреля пройдут матчи 8-го тура Super Rugby.
8-й тур
14 апреля
Моана Пасифика (Новая Зеландия) – Редс (Австралия) – 07.05
Брамбис (Австралия) – Фиджи – 12.35
15 апреля
Харрикейнс (Новая Зеландия) – Чифс (Новая Зеландия) – 05.35
Уоротас (Австралия) – Вестерн Форс (Австралия) – 12.35
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Харрикейнс – 27 очков (7 матчей), Чифс – 27 (6), Брамбис – 26 (7), Крусейдерс – 23 (7), Блюз – 21 (7), Хайлендерс – 14 (7), Фиджи – 13 (6), Редс – 11 (7), Ребелс – 10 (7), Вестерн Форс – 9 (6), Уоротас – 8 (6), Моана Пасифика – 2 (7).
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