Super Rugby. 8-й тур. «Моана Пасифика» сыграет с «Редс», «Брамбис» против команды из Фиджи, другие матчи

Теги результаты Super Rugby Уоротас Харрикейнс Брамбис Вестерн Форс Чифс Редс команда из Фиджи (Супер регби) Моана Пасифика Регби

14-15 апреля пройдут матчи 8-го тура Super Rugby.

Super Rugby

8-й тур

14 апреля

Моана Пасифика (Новая Зеландия) – Редс (Австралия) – 07.05

 

Брамбис (Австралия) – Фиджи – 12.35

 

15 апреля

Харрикейнс (Новая Зеландия) – Чифс (Новая Зеландия) – 05.35

 

Уоротас (Австралия) – Вестерн Форс (Австралия) – 12.35

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Харрикейнс – 27 очков (7 матчей), Чифс – 27 (6), Брамбис – 26 (7), Крусейдерс – 23 (7), Блюз – 21 (7), Хайлендерс – 14 (7), Фиджи – 13 (6), Редс – 11 (7), Ребелс – 10 (7), Вестерн Форс – 9 (6), Уоротас – 8 (6), Моана Пасифика – 2 (7).  

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